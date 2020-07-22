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Татьяна Брухунова поделилась с подписчиками приятными изменениями в жизни. Оказалось, популярность помощницы Евгения Петросяна набирает обороты. Девушка призналась, что ей нравится интерес со стороны незнакомых людей.
В "Инстаграм"-историях Татьяна опубликовала фотографию с поклонницей. При этом звезда отметила, что еще не успела привыкнуть к общению с фанатами.
"Но чем чаще это случается, тем больше я получаю удовольствия от происходящего!", – добавила знаменитость.
Напомним, популярность пришла к Татьяне Брухуновой после появления слухов о ее якобы романе с Евгением Петросяном. Со своей бывшей женой Еленой Степаненко юморист развелся в 2018 году.
И сейчас некоторые подписчики не прекращают обвинять в разрыве звезд "Аншлага" Татьяну. Так, на днях знаменитость даже вступила в перепалку с пользователями Сети.
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