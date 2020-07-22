Эксперт считает, что артистка добилась всего за счет отца

Сергей Соседов прошелся по талантам Инны Маликовой. По мнению музыкального эксперта, всеми достижениями певица обязана своему отцу – композитору Юрию Маликову. Сама же она "ничего собой не представляет".

Особенно Соседова возмущает то, что певице, которую он окрестил "безголосой пустышкой", присвоено звание "Заслуженной артистки России". Он уверен, что здесь не обошлось без связей отца – иначе бы Инне не видать престижного титула.

"Просто неприлично носить такое высокое звание, являясь, я считаю, полной бездарью", – негодует знаменитость.

Такой поток критики обрушился на сестру Дмитрия Маликова после ее выступления в составе "Новых Самоцветов" на церемонии открытия "Славянского базара" в Витебске. Соседов на мероприятие не поехал, однако посмотрел шоу по ТВ и поделился своими впечатлениями с изданием "Собеседник".

Кстати, "Славянский базар" стал единственным фестивалем текущего лета. Из-за ситуации с эпидемией коронавирусной инфекции были отменены "Новая волна", "Белые ночи", "Жара" и другие мероприятия.

Ранее Сергей Соседов рассказывал об особых привилегиях Аллы Пугачевой. По его данным, автомобили некоторых звезд эстрады не могут останавливать, даже если они нарушили ПДД.