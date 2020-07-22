"Полная бездарь": музыкальный критик Соседов разгромил дочь Маликова

"Полная бездарь": музыкальный критик Соседов разгромил дочь Маликова
Инна Маликова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Эксперт считает, что артистка добилась всего за счет отца

Сергей Соседов прошелся по талантам Инны Маликовой. По мнению музыкального эксперта, всеми достижениями певица обязана своему отцу – композитору Юрию Маликову. Сама же она "ничего собой не представляет".

Особенно Соседова возмущает то, что певице, которую он окрестил "безголосой пустышкой", присвоено звание "Заслуженной артистки России". Он уверен, что здесь не обошлось без связей отца – иначе бы Инне не видать престижного титула.

"Просто неприлично носить такое высокое звание, являясь, я считаю, полной бездарью", – негодует знаменитость.

Такой поток критики обрушился на сестру Дмитрия Маликова после ее выступления в составе "Новых Самоцветов" на церемонии открытия "Славянского базара" в Витебске. Соседов на мероприятие не поехал, однако посмотрел шоу по ТВ и поделился своими впечатлениями с изданием "Собеседник".


Кстати, "Славянский базар" стал единственным фестивалем текущего лета. Из-за ситуации с эпидемией коронавирусной инфекции были отменены "Новая волна", "Белые ночи", "Жара" и другие мероприятия.

Ранее Сергей Соседов рассказывал об особых привилегиях Аллы Пугачевой. По его данным, автомобили некоторых звезд эстрады не могут останавливать, даже если они нарушили ПДД.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Беспрецедентные меры: Мишустин о выплатах россиянам – главное

Премьер-министр рассказал обо всех мерах поддержки населения

Какие регионы выплатят компенсации за путешествия в России

В акции участвуют 44 субъекта

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей