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Музыкальный критик Сергей Соседов решил откровенно поговорить об особых правах, которые имеют звезды отечественного шоу-бизнеса. По его данным, автомобили некоторых знаменитостей не могут останавливать даже в тех случаях, когда она нарушают ПДД. К ним он отнес и Примадонну.
У Аллы Пугачевой есть особые привилегии на дороге. Подобные документы есть и у машин Галкина, Киркорова, Баскова – так считает критик.
"Они все живут по другим правилам и законам. Не тем, по которым живут простые люди",
– заявил Соседов в интервью.
Однако мужчина считает, что Пугачева не заслужила таких преимуществ. Эксперт не дал бы ей справку, позволяющую нарушать ПДД, так как она "много говорила лживого".
А вот такой документ Ларисе Долиной выдал бы. Напомним, певица недавно сама призналась, что у нее есть справка, по которой сотрудники ГИБДД не могут остановить ее машину, даже если они заметили нарушение.
Сергей Соседов думает, что Лариса Долина поступила честно и не должна стесняться своих привилегий. По его мнению, звезда нарушает правила только в самых необходимых ситуациях, а не делает это постоянно.
"Лариса Долина права, утверждая, что иногда ей необходимо где-то нарушить правила, чтобы успеть в аэропорт или на концерт. Это не каприз, а необходимость",
– добавил он в разговоре с "Собеседником".
Ранее "Утро.ру" писало о скандальной истории, когда машина Аллы Пугачевой выехала на перрон.
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