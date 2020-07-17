Эксперт раскрыл секреты о специальных документах звезд эстрады

Музыкальный критик Сергей Соседов решил откровенно поговорить об особых правах, которые имеют звезды отечественного шоу-бизнеса. По его данным, автомобили некоторых знаменитостей не могут останавливать даже в тех случаях, когда она нарушают ПДД. К ним он отнес и Примадонну.

У Аллы Пугачевой есть особые привилегии на дороге. Подобные документы есть и у машин Галкина, Киркорова, Баскова – так считает критик.

"Они все живут по другим правилам и законам. Не тем, по которым живут простые люди",

– заявил Соседов в интервью.

Однако мужчина считает, что Пугачева не заслужила таких преимуществ. Эксперт не дал бы ей справку, позволяющую нарушать ПДД, так как она "много говорила лживого".

А вот такой документ Ларисе Долиной выдал бы. Напомним, певица недавно сама призналась, что у нее есть справка, по которой сотрудники ГИБДД не могут остановить ее машину, даже если они заметили нарушение.

Сергей Соседов думает, что Лариса Долина поступила честно и не должна стесняться своих привилегий. По его мнению, звезда нарушает правила только в самых необходимых ситуациях, а не делает это постоянно.

"Лариса Долина права, утверждая, что иногда ей необходимо где-то нарушить правила, чтобы успеть в аэропорт или на концерт. Это не каприз, а необходимость",

– добавил он в разговоре с "Собеседником".

Ранее "Утро.ру" писало о скандальной истории, когда машина Аллы Пугачевой выехала на перрон.