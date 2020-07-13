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Максим Галкин, несмотря на напряженный график работы, всегда находит время для общения с детьми. В жару юморист веселится с сыном и дочкой в бассейне.
На последнем ролике, появившемся в социальной сети, Гарри сидит на плечах у папы и купается под искусственным водопадом, а Елизавета пытается спрыгнуть в воду с рук артиста.
"Переходим к водным процедурам",
– написал Максим Галкин в "Инстаграм", где и опубликовал видео.
Ролик с детьми Аллы Пугачевой и ее мужа растрогал поклонников. Они считают артиста прекрасным отцом и восхищаются его детьми. По мнению комментаторов, у Лизы и Гарри по-настоящему счастливое детство.
"Классный папа", "Лиза и Гарри большие молодцы", "Счастливое детство", "Прекрасные дети! Счастья Вашей семье!", "Какие молодцы, очень приятно любоваться", "Сразу видно, счастливые", "Как у Вас на все хватает время: и работать, и столько времени проводить с детьми! Супер ПАПА",
- высказались пользователи.
Напомним, дети Пугачевой и Галкина появились на свет в 2013 году. Родила Лизу и Гарри суррогатная мать. Факт появления малышей долгое время скрывался, а затем звездные супруги стали делиться фотографиями наследников.
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