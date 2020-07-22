Рэпер вспомнил о старом конфликте поп-короля

Канье Уэст сделал сенсационное заявление. По мнению рэпера, Майкл Джексон умер не своей смертью. Муж Ким Кардашьян уверен, что культового певца убили.

Неожиданную версию смерти Майкла Джексона рэпер опубликовал на странице в "Твиттер". В микроблоге Канье вступил в спор со своей тещей Крис Дженнер. Знаменитости повздорили и решили не скрывать перепалку от многомилионной аудитории – конфликт разгорелся прямо в соцсети.

В онлайн-диалоге Уэст упомянул, что Майкл Джексон говорил с Крис Дженнер о бывшем топ-менеджере Sony Томми Моттоле, пишет издание Daily Mail. Позже посты были удалены.



"MJ рассказал вам о Томми, прежде чем они его убили", – ошарашил наблюдающих за перебранкой читателей Канье.

У поп-короля действительно были сложности с этой компанией. Джексон был рассержен на Моттолу после того, как тот в 2001 г. не сумел подготовить достойную рекламную кампанию альбома Invincible.

Напомним, Майкл Джексон умер в 2009 г. Официальная причина смерти – остановка сердца.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как Канье Уэст решил побороться за пост президента США.

