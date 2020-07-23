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Екатерина Климова была замужем три раза, но после развода в прошлом году свою личную жизнь предпочитает скрывать. В последнем интервью актриса призналась, что находится в отношениях.
"Да, я не замужем, но это не значит, что я одинока",
– рассказала звезда сериала "Бедная Настя". Артистка добавила, что не хотела бы делать из своего романа сенсацию, поэтому оставила имя избранника в тайне.
При этом Климова отметила, что с бывшими мужьями находится в хороших отношениях. Она рассказала, что они с Игорем Петренко вместе ходят в школу, когда их вызывают к директору. В такие моменты, призналась звезда в интервью журналу Ok!, актеры забывают все, что между ними было и объединяются ради детей.
О том, что у Екатерины могли возникнуть новые отношения, поклонники заговорили еще до признания актрисы. Недавно на правой руке Климовой заметили кольцо, которое некоторым напомнило обручальное.
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