Артист показался общественности в новом образе

Александр Устюгов предстал перед фанатами в новом образе. На опубликованном в Сети снимке он загримирован под женщину. Фото вызвало неоднозначные впечатления.

Этим кадром артист поделился в своем аккаунте в "Инстаграм". На нем актер одет в красную блестящую блузу, юбку, черный парик. Когда делали это фото, Устюгов с выражением недоумения на лице смотрел куда-то в сторону. Александр подписал, что снимок был сделан в 2006 году во время спектакля. Артист также предложил фанатам угадать, что это за роль у него была и как называлось произведение.

Эта публикация не только рассмешила фанатов, но и слегка напугала, уточняет "Пятый канал". Кто-то из поклонников написал, мол после этого кадра у него пропал сон. Другая подписчица поделилась, что узнала любимого артиста только по носу, якобы его слишком хорошо загримировали. Кстати, одна фанатка вспомнила этот спектакль, она была на нем. Девушка спросила у Александра долго ли он учился ходить на каблуках. По мнению поклонницы, в тот вечер у Устюгова была "супер-походка от бедра".