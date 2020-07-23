Она рассказала, что пытается собрать 300 тысяч на крест и уход за могилой

Кристина Рубан, больная раком вдова российского актера Игоря Арташонова, продает его личные вещи на памятник мужу. Женщина выставила на продажу в Сети за 100 тысяч рублей то, что осталось при жизни от ее знаменитого супруга – фотографии, документы и дневник.

Рубан призналась, что ей действительно жаль поступать так с памятью Игоря, но средств для установки памятника у нее нет, хотя прошло всего пятилетие со дня кончины. За помощью к его друзьям она обратиться не может: все "испарились", несмотря на то, что пара всегда выручала своих близких. Когда у товарищей были проблемы, Арташонов просто давал им деньги, даже не требуя вернуть долг.

Кристина не хочет устраивать сбор средств, опасаясь обвинений в мошенничестве в свою сторону. К тому же она испытывает определенную неловкость. Похожий случай уже был: однажды она отправилась в МХАТ за материальной поддержкой, и ей сообщили, что уже собрали средства для ее друга. Оказалось, что это был мошенник, который исчез вместе с деньгами.

"Пять лет хожу по прокуратурам, чтобы его нашли и наказали!" – сообщила женщина в беседе со Starhit.ru.

Особых доходов у нее нет, все деньги уходят на оплату съемной квартиры, уход за мамой и воспитание дочки. В память о муже она хочет поставить хороший прочный крест с его портретом, облагородить могилу и посадить рядом сирень.Примерная цена – 300 тысяч рублей, которые ей не собрать.

Женщина рассказала, что сама больна раком. Но болезнь находится в стадии ремиссии. Кристина ходит к врачам, принимает препараты и оперируется каждый год. Хватает семейных забот, из-за которых она не падает духом.

Игорь Арташонов скоропостижно скончался в Москве 18 июля 2015 года на 51-м году жизни из-за тромба.