Сын Высоцкого отказался идти на могилу отца в годовщину смерти

Сын Высоцкого отказался идти на могилу отца в годовщину смерти
Владимир Высоцкий. Фото Сергея Метелицы (Фотохроника ТАСС)
Актер не ходил на кладбище в этот день уже несколько лет

В этом году исполняется 40 лет с тех пор, как не стало Владимира Высоцкого. Интерес к творчеству советского поэта не утихает до сих пор: об авторе продолжают издавать книги, посвящают ему различные ролики и запускают в память о нем спецпроекты. Однако сын исполнителя авторской песни отказывается ходить к отцу на кладбище в день его смерти – 25 июля. Почему, рассказал сам Никита Высоцкий.

По словам актера, память об отце коммерциализируют и политизируют – и от этого никуда не деться. На могиле Высоцкого собирается очень много людей в такую важную для его поклонников дату, причем даже ранним утром, а сын поэта встреч и просьб сфотографироваться предпочитает избегать.

"В последние годы 25 июля я на кладбище не хожу",

– поделился Никита Высоцкий, который бережно хранит память о знаменитом отце. Он добавил, что бывает там накануне или уже после. Кроме того, на Ваганьковском похоронены также мать, бабушка, дед и другие родственники актера, за надгробиями которых он следит.

Никита Владимирович, который уже больше 20 лет является директором музея "Дом Высоцкого на Таганке", признался в интервью "Известиям", что 25 июля для него – рабочий день. Сын поэта-песенника часто проводит его в разъездах и в самом музее.

А вот состояние памятника Высоцкому, который недавно отреставрировали, шокировало поклонников поэта. Фотографией скульптуры поделился журналист Рувинский.

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Владимир Высоцкий. Фото: Genrietta Peryan/Russian Look/www.globallookpress.com Владимир Высоцкий. Фото: Yury Pilipenko/Russian Look/www.globallookpress.com
Владимир Высоцкий. Фото: Aleksandr Sternin/Russian Look/www.globallookpress.com Владимир Высоцкий. Фото: Genrietta Peryan/Russian Look/www.globallookpress.com Владимир Высоцкий. Фото Михаила Строкова /Фотохроника ТАСС/.
Карина СИРАЗОВА

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