Девушка покорила подписчиков своей красотой

Внучка знаменитого певца Иосифа Кобзона поделилась новым снимком. После этого 16-летнюю Арнеллу фанаты сравнили с известной итальянской киноактрисой.

Девушка поделилась очередными снимками на страничке в "Инстаграм". В кадре юная Арнелла позировала на асфальте и демонстрировала свои длинные ноги. Внучка Кобзона меняла эмоции на каждом снимке. То лучезарно улыбалась, то была задумчивой, то загадочно смотрела вдаль. Под этими фотографиями девушка оставила философскую фразу.

"Посмотри на небо. Скажи мне, что ты видишь", - указала Арнелла.

Юную красавицу подписчики не оставили без комплиментов. Они наставили девушке множество "сердечек" и указали, что она похожа на актрису Орнеллу Мути. "Милая", "Прекрасная", "Вау", – поделились своими эмоциями пользователи.

Кстати, несколько дней назад родственница народного артиста СССР показала снимки, сделанные на яхте в Испании. 16-летняя Арнелла позировала перед камерой в купальнике и шортах, пишет "Федеральное агентство новостей".

Напомним, недавно в сети обсуждали состояние здоровья бабушки Арнеллы. Нелли Кобзон увозили в больницу, предположительно у женщины был коронавирус.