Пользователи считают, что телесваха положила глаз на мужа дочки

Свадьба Ксении Сябитовой, дочери российской телеведущей Розы Сябитовой, и ее возлюбленного Максима состоялась совсем недавно. Однако поклонники уже переживают за отношения счастливой пары, делая неутешительные выводы с самыми безумными предположениями.

В обсуждениях под постом вперемешку с поздравлениями прослеживаются и печальные прогнозы: некоторые считают, что первый брак Ксении обернулся неудачей именно из-за ее матери.

"Надеюсь, второго супруга дочки Роза не заставит подписывать унизительные документы (как в случае с первым, чем она хвасталась как-то в эфире)? Совет да любовь, а мужу - терпения. Из этой семьи выйдет закаленным воином", – заявила поклонница.

"Как в этот раз? Надолго ли ваш брак???" – вопрошает другая.

Остальные и вовсе заявляют, что мать может отбить супруга у своей любимой дочери.

"Не боитесь, что мама отобьет муженька?! Она таких любит!" – написала подписчица.

В ответ Ксения написала, что таких опасений вовсе не разделяет, и предположила, что этот "грешок" может водиться у самой пользовательницы, задавшей такой вопрос.

Девушка также опровергла заявления о том, что вышла замуж "по залету". Ксения уточнила, что пока что не в положении, а набрала немного лишнего веса из-за самоизоляции.

Свадьба Ксении и Максима прошла в Подмосковье, в присутствии близких друзей и родственников. Сябитова-старшая заявила, что уверена в выборе своей дочери, которую пройденные в жизни испытания сделали еще сильнее.