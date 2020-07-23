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18 июля, и теперь стали всплывать неприглядные подробности о ее личной жизни.
Смерть психиатра и экстрасенса стала сразу обрастать слухами. Сегодня в программе "Прямой эфир" с Андреем Малаховым будет обсуждаться то, как жила известная гостья популярных телешоу.
В анонсе к предстоящему выпуску Андрей Малахов рассказывает, что Амбарцумян часто появлялась в доме звездной династии Фрейндлих. В школе она сидела за одной партой с внучкой народной артистки Анной Тарасовой, а самой звезде "Служебного романа" давала консультации по уходу за внешностью.
Скандальный телеведущий рассказал, что пригласил на шоу бывшего возлюбленного Амбарцумян, который раскроет подробности жизни психолога. По его словам, 26-летняя знаменитость была обычной содержанкой, готовой на все ради денег.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, что смерть экстрасенса Анны Амбарцумян связали с чередой загадочных событий вокруг телепроекта "Пусть говорят".
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