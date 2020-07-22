Под подозрение продюсера шоу попал Андрей Малахов

В последнее время телепроект "Пусть говорят" переживает не самый удачный период – скончались несколько экспертов программы, а ведущий Дмитрий Борисов срывается прямо в эфире и выгоняет из студии гостей.

Продюсер проекта Олеся Сазыкина не исключает, что на "Пусть говорят" кто-то мог навести сильную порчу. Таким мнением она поделилась в разговоре с журналистами "Собеседника". Девушка говорит, что ведущий всегда был очень интеллигентным, но недавно сорвался и выгнал из студии эксперта.

Вспомнила Сазыкина и о других несчастьях, которые произошли с проектом буквально одно за другим. Так, в начале июня скончалась эксперт "Пусть говорят", журналистка Юлия Норкина, а вслед за ней ушел из жизни художник Сергей Заграевский, который тоже часто появлялся в выпусках. Кроме того, на днях нашли тело экстрасенса Анны Амбарцумян. Олеся Сазыкина считает, что все эти трагичные события произошли не случайно.

Продюсер предположила, что конкуренты могли наслать на телепроект порчу или проклятия. Главным конкурентом "Пусть говорят" является "Прямой эфир" – шоу, которое стал вести Андрей Малахов после своего ухода с Первого канала. И расставание это было довольно болезненным.

Однако Сазыкина считает, что никакие происки врагов не навредят проекту, и заявляет, что не боится ходить на съемки передачи. Продюсер говорит, что при необходимости они и сами могут навести порчу на кого угодно.

Напомним, что недавно ведущий передачи "Пусть говорят" Дмитрий Борисов распсиховался и даже выгнал из студии одного из экспертов.