Артистке при этом призналась, что хотела бы родить сына

Актрисе Анастасии Самбурской часто задают вопросы о том, когда же она наконец станет мамой. Видимо, такая бестактность настолько достала девушку, что она не сдержалась и посоветовала всем, вопрошающим подобное, "заняться своей маткой".

В сторис на своей странице в "Инстаграм" Самбурская рассказала, что ее очень сильно раздражает, когда люди навязывают свои ценности.

"Они говорят, что тебе надо. Они знают, что тебе надо. Они понимают, когда тебе надо. Они вот уже понимают, что срок пришел, – сказала Анастасия. – Займитесь своей жизнью, своей маткой".

Однако, несмотря на резкий ответ, поклонники актрисы продолжили задавать ей вопросы о личной жизни. Так, один из подписчиков спросил, когда же Анастасия собирается "остепениться".

Актриса задала встречный вопрос:

"Что значит "остепениться"? Вот что я делаю не так, что вас в моей жизни не устраивает? От чего мне нужно отказаться, чтобы соответствовать вашим ожиданиям?"

Спустя некоторое время Самбурская подобрела. И на вопрос о ребенке Анастасия ответила шутливо:

"Это же не делается так: "Ой, я готова. Так, быстро, кто меня оплодотворит"?"

Артистка добавила, что вообще-то хочет сына.

Также поклонники поинтересовались, смогла бы Самбурская завести отношения с простым рабочим парнем. Артистка отметила, что романтика быстро проходит, а она уже взрослая женщина и не готова кого-то содержать. По признанию Анастасии, мужчина должен быть сильнее нее и зарабатывать столько же, сколько она, или больше.

Ранее Анастасия Самбурская показала фото из больницы. На снимке у девушки перекошено лицо, а в руку воткнута капельница. Такой вид актрисы шокировал и взволновал ее поклонников.