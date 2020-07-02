Скрючило под капельницей: Самбурская попала в больницу

Скрючило под капельницей: Самбурская попала в больницу
Настасья Самбурская. Фото: instagram.com/samburskaya/
Актриса рассказала, как нужно бороться с похмельем

Настасья Самбурская в очередной раз шокировала подписчиков. Сегодня она выложила весьма странную фотографию. На свежем кадре звезда запечатлена со скрюченной рукой и обезображенным гримасой лицом. В вену знаменитости вставлена игла от капельницы.

Как отказалось, таким оригинальным образом актриса решила прорекламировать услуги, которые предоставляет ее друг.

"В Москве уставших много, и живительная капельничка утром всегда поставит на ножки и не даст похмелью одержать верх и профукать день", – расхвалила артистка  клинику приятеля.

Самбурская заверила, что сама пользуется услугами витаминной терапии и уже насытила свой организм "иммунным коктейлем". Своих подписчиков звезда призвала проходить такую процедуру как минимум, раз в месяц.

Верные поклонники оценили и юмор любимицы, и актуальность прорекламированной ею процедуры.

"Пригодится после классной вечерники!", "Аха-ха, полезный лайфхак в воскресенье утром", "Не умирай, молодая еще!", – повеселились они в комментариях.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о конфликте Настасьи Самбурской и Виктории Бони. Бывшая участница "Дома-2" раскритиковала актрису после ее намека на то, что звезда злоупотребляет услугами косметологов.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Над Черным морем перехватили американский истребитель

Российским самолетам удалось пресечь иностранную разведку

Новая доплата: россияне могут получить по 50 тысяч рублей

Материальная помощь предназначена для поддержки семей с детьми

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей