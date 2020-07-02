Актриса рассказала, как нужно бороться с похмельем

Настасья Самбурская в очередной раз шокировала подписчиков. Сегодня она выложила весьма странную фотографию. На свежем кадре звезда запечатлена со скрюченной рукой и обезображенным гримасой лицом. В вену знаменитости вставлена игла от капельницы.

Как отказалось, таким оригинальным образом актриса решила прорекламировать услуги, которые предоставляет ее друг.

"В Москве уставших много, и живительная капельничка утром всегда поставит на ножки и не даст похмелью одержать верх и профукать день", – расхвалила артистка клинику приятеля.

Самбурская заверила, что сама пользуется услугами витаминной терапии и уже насытила свой организм "иммунным коктейлем". Своих подписчиков звезда призвала проходить такую процедуру как минимум, раз в месяц.

Верные поклонники оценили и юмор любимицы, и актуальность прорекламированной ею процедуры.

"Пригодится после классной вечерники!", "Аха-ха, полезный лайфхак в воскресенье утром", "Не умирай, молодая еще!", – повеселились они в комментариях.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о конфликте Настасьи Самбурской и Виктории Бони. Бывшая участница "Дома-2" раскритиковала актрису после ее намека на то, что звезда злоупотребляет услугами косметологов.