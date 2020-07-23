Отец оскорбленной Маликовой передал послание Соседову

Отец оскорбленной Маликовой передал послание Соседову
Сергей Соседов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/ www.globallookpress.com
Музыкант встал на защиту своей дочери

Инна и Юрий Маликовы прокомментировали недавний резкий выпад музыкального критика Сергея Соседова в адрес певицы. Отец оскорбленной артистки не стал хамить разбушевавшемуся эксперту и передал ему привет.

Инна Маликова вовсе отказалась говорить на тему грубых высказываний в ее адрес. Она рассказала, что находится в отпуске и ее не интересует, что о ней говорят.

В свою очередь, отец Инны Юрий Маликов выразил удивление по поводу случившегося. Народный артист теряется в догадках, что же могло стать причиной нападок на его наследницу. При этом продюсер подчеркнул, что его дочь очень талантливый человек. Она сумела создать прекрасный музыкальный коллектив, пишет iReactor.

Юрий Маликов не стал ничего говорить о скандальном критике.

"Больше сказать нечего, передайте от меня привет Соседову", – сказал отец Инны.

Напомним, Сергей Соседов позволил себе резкий выпадов в адрес сестры Дмитрия Маликова Инны. Он назвал девушку "полной бездарью" и заявил, что все ее достижения сделаны за счет отца.

Ольга ФЕДОРОВА

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