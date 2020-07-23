"Сильная духом": Муцениеце предстала в роковом образе

"Сильная духом": Муцениеце предстала в роковом образе
Агата Муцениеце. Фото: instagram.com/agataagata
Звезда показала, что не сломлена разводом и слухами о новом романе бывшего мужа

Актриса Агата Муцениеце всего месяц назад развелась с актером Павлом Прилучным. Несмотря на расставание и слухи о романе экс-благоверного с Мирославой Карпович, артистка не теряет бодрости духа и становится все краше с каждым днем.

Доказательства этому Муцениеце показала на своей странице в "Инстаграм". Артистка порадовала поклонников черно-белым снимком, на котором она изображена с мокрыми волосами и роковым смоки-макияжем. 

В подписи к фото Агата процитировала текст песни "Непокоренный дух" группы Drummatix. Выглядит четверостишье как намек на то, что Муцениеце не опускает рук, не отчаивается, а стойко переносит все удары судьбы. 

В комментариях к фото поклонники поддержали артистку и одарили ее множеством комплиментов.

"Такая красивая и самодостаточная, что пройдет время, и вы будете смеяться над тем, что сейчас происходит...", "Сильная духом, красавица, приятный человек!...", "Прекрасная Агата. Ты все лучше и лучше, и день ото дня", "Хорошеешь с каждым днем", "Агаточка, ты большая умница и обворожительная красотка. И все у тебя будет хорошо", – написали в комментариях (орфография и пунктуация сохранены).

    Ранее  Агата Муцениеце рассказала о том, что еще до развода находила в своем доме вещи любовницы мужа.
Александра ЛЕОНИДОВА

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