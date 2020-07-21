Помимо одежды Карпович в постели актрисы оказывались иголки и загадочные фигурки из соломы

Появились новые подробности романа Павла Прилучного и Мирославы Карпович. Несмотря на то, что звезды продолжают хранить молчание, об их связи было известно давно, причем не только знакомым, но и бывшей жене актера Агате Муцениеце. Об этом рассказали коллеги звезды "Мажора".

Карпович появилась в жизни Прилучного больше года назад. По рассказам знакомых актера, на тот момент он часто ссорился с женой из-за алкоголя и поэтому сделал так, чтобы ее убрали из спектаклей, в которых они играли вместе. На роль Агаты взяли Мирославу, и с ее появлением в доме звезд "Закрытой школы" обстановка стала еще более накаленной.

"Ну представьте, каково жене находить в квартире вещи любовницы мужа",

– поделились коллеги Прилучного. По их словам, Карпович забывала дома майки и разные другие предметы. А помощники Муцениеце даже рассказывали, что актриса находила в своей постели некие соломенные фигурки и иголки, передает "Комсомольская правда".

Знакомые Павла считают, что Мирослава твердо намерена женить актера на себе. По словам источников, звезда сериала "Папины дочки" недавно продала квартиру за небольшую сумму, вероятно, из-за долгов. При этом ранее СМИ писали, что Карпович только за один выход на сцену зарабатывает до 300 тыс. рублей.