Звезда "Содержанок" Александра Ребенок станет мамой во второй раз

Звезда "Содержанок" Александра Ребенок станет мамой во второй раз
Александра Ребенок. Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press/www.globallookpress.com
40-летняя артистка поделилась радостной новостью

Актриса Александра Ребенок стала известна благодаря своей работе в сериалах "Безопасные связи" и "Содержанки". Звезда не любит делиться подробностями своей личной жизни: в 2017 году она тайно вышла замуж, а о беременности первенца она рассказала только после того, как отнекиваться уже не было смысла. 

Вот и сейчас журналистам издания "ОK MAGAZINE" стало известно, что Александра станет мамой во второй раз. Актриса поделилась, что они с супругом  давно мечтали о пополнении в семье. 

Ребенок также вспомнила о своей первой беременности и о том, как ей удавалось совмещать работу в театре и свое интересное положение. 

"В первую беременность я играла до последнего. Интересный был актерский опыт, как будто ты знаешь еще что-то, но недоговариваешь. Внутри спектакля есть твоя личная тема", – вспоминает Александра. 

Недавно "Утро.ру" поделилось, что еще одна актриса нашумевшего сериала "Содержанки" находится в положении. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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