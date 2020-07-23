40-летняя артистка поделилась радостной новостью

Актриса Александра Ребенок стала известна благодаря своей работе в сериалах "Безопасные связи" и "Содержанки". Звезда не любит делиться подробностями своей личной жизни: в 2017 году она тайно вышла замуж, а о беременности первенца она рассказала только после того, как отнекиваться уже не было смысла.

Вот и сейчас журналистам издания "ОK MAGAZINE" стало известно, что Александра станет мамой во второй раз. Актриса поделилась, что они с супругом давно мечтали о пополнении в семье.

Ребенок также вспомнила о своей первой беременности и о том, как ей удавалось совмещать работу в театре и свое интересное положение.

"В первую беременность я играла до последнего. Интересный был актерский опыт, как будто ты знаешь еще что-то, но недоговариваешь. Внутри спектакля есть твоя личная тема", – вспоминает Александра.

Недавно "Утро.ру" поделилось, что еще одна актриса нашумевшего сериала "Содержанки" находится в положении.