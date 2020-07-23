Коллеги не дали актрисе полакомиться ягодами

У известной артистки Анны Семенович настолько плотный график съемок, что ей даже некогда перекусить дикой малиной.

Звезда опубликовала на своей странице в "Инстаграм" ролик, в котором видно, как ее застукали за поеданием ягод. За кадром коллега Анны спрашивает, куда же она пропала, ведь девушку уже все ждут – пора работать. На что Семенович отвечает, что нашла куст очень сладких ягод.

"Застукали девушку за за поеданием малины. И зовут пахать. Вам бы только меня заставлять работать. Поесть даже не дают", – шутливо пожаловалась Семенович поклонникам.

В подписи к ролику она добавила, что коллеги способны найти ее даже в лесу.

"Клещей в лесу нету? Осторожней!", "Анечка в малине может быть медведь", "Но вы сама ягодка-малинка! Так малины захотелось!", "Обожашки. Сразу настроение поднимается", "Смотри не тресни по швам", "Распугал всех медведей, оставь им малинки-то", "Приятного аппетита! Она очень полезна", "Это самая милая белочка, которую я видел", – написали поклонники Анны в комментариях (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее певица Анна Семенович разгромила злопыхателей, которые обсуждают ее внешность в социальных сетях. Она заявила, что гордится своей фигурой и успехом. А завистникам посоветовала начать с себя.

