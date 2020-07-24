Родственники погибшей звезды хотят получить дом, купленный на ее деньги

Отец Жанны Фриске заявил, что намерен и дальше судиться с Дмитрием Шепелевым. Владимир Борисович подал очередной иск на супруга своей погибшей дочери. На этот раз речь идет о разделе дома, долю за который родители звезды так и не получили.

Как пояснил Фриске, когда артистке поставили страшный диагноз, документы на ее счета была у Шепелева. Якобы платежные карты певицы Дмитрий отдал ее родителям только за полтора месяца до гибели Жанны. Отец звезды уточнил, что 2 июля Фриске отдала Шепелеву доверенность. Через полтора месяца с ее счета телеведущий снял 15 миллионов, а потом еще пять.

Владимир Борисович также добавил, что Фриске тогда уже очень плохо себя чувствовала. Она не понимала происходящего и часто была в бессознательном состоянии. Врачи давали Жанне морфий, чтобы хоть как-то облегчить страдания. Перевести на лечение в Германию певицу не могли. По словам Владимира, она бы просто не перенесла перелет. Фриске посетовал, что тогда нужно было активно заниматься лечением Жанны, а вместо этого Дмитрий решил приобрести дом, пишет "Комсомольская правда".

Так по заявлению Фриске, на эти миллионы и был вскоре куплен загородный дом площадью 400 квадратных метров. Якобы телеведущий обещал артистке выплатить свою долю за имущество, но так и не сделал этого из-за смерти Жанны. Также Владимир подчеркнул, что и они этих денег не получили. Более того, Дмитрий забрал их долю. Эта часть дома была под арестом и ее год назад выставляли на торги. Долю в итоге приобрел Шепелев, потом эти средства пошли на погашение долга перед Русфондом.

На вопрос журналистов о том, не боится ли Владимир Борисович, что после такого Дмитрий точно не пойдет на уступки и не разрешит увидеться с внуком, отец звезды ответил лаконично. Фриске сообщил, что жалеть Шепелева он больше не будет.

К слову, на днях московский суд удовлетворил иск родителей артистки. Теперь Дмитрий Шепелев должен будет выплатить Владимиру и Ольге Фриске более 7 млн рублей.

Напомним, недавно о телеведущем нелестно высказалась и Ольга Орлова. Звезда сообщила, что он не разрешил ей увидеть подругу Жанну Фриске, когда она узнала о ее болезни. Позже артистке все же удалось это сделать.