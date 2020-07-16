"Дима не разрешал прилетать": Шепелев не пускал подругу к болеющей Фриске

"Дима не разрешал прилетать": Шепелев не пускал подругу к болеющей Фриске
Жанна Фриске. Фото: Svetlana Mal'tseva/Russian Look/www.globallookpress.com
Знаменитость на смогла быть рядом с приятельницей с самого начала

Ольга Орлова призналась, что не сразу узнала о болезни Жанны Фриске, ведь диагноз тщательно скрывался. Однако после новостей сразу же захотела попасть к смертельно больной подруге, но сделать этого не удалось из-за Дмитрия Шепелева.

Как вспоминает ведущая "Дома-2", возлюбленный певицы не хотел, чтобы кто-либо был рядом, и просто запретил приезжать. Но Орлова позже смогла добиться встречи и была с коллегой по группе "Блестящие", пока та болела.

"Я бы и раньше была рядом, если бы была такая возможность. Дима не разрешал прилетать, он решил, что будет вот так",

– рассказала Орлова.

Также артистка отметила, что заподозрила неладное, когда Жанна Фриске перестала отвечать на SMS в течение долгого времени. Тогда артистка позвонила семье подруги – с тех пор жизнь Ольги круто изменилась.

"Я потеряла сон. Я была вся на нервах."

поделилась артистка на шоу "Судьба человека".

Телезвезда вспоминает, что в период болезни Жанна Фриске внутренне не изменилась, но внешность стала другой. Когда Орлова увидела подругу в то время, ей понадобилось побыть наедине с собой и поплакать.

Напомним, Жанна Фриске ушла из жизни 15 июня 2015 года из-за рака мозга. У певицы остался сын Платон, которого воспитывает отец – Дмитрий Шепелев.

Ранее "Утро.ру" рассказывало подробности о жизни Жанны Фриске.

Дарья ПЕТРОВА

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