Продюсер рассказал о непростых отношениях с родственником ушедшей из жизни артистки

Иосиф Пригожин пожаловался на угрозы в свой адрес. По словам знаменитости, Владимир Фриске неоднократно присылал ему гневные сообщения. Отцу ушедшей из жизни певицы не понравились высказывания мужа Валерии о том, что заменить ее не получится ни у кого.

Продюсер уверяет, что в его словах не было ничего оскорбительного, однако теперь любое высказывание в адрес Жанны Фриске ее родственником воспринимаются критически. Пригожин считает, что сейчас Владимир Фриске нарушает все принципы порядочности и человечности, ведь даже ночью отправляет ему SMS с угрозами.

"Однажды я столкнулся с Владимиром Фриске – ее отцом. И теперь уверен, что любой комментарий будет натыкаться на отсутствие адекватности с его стороны",

– прокомментировал Пригожин.

Продюсер добавил, что искренне жалеет человека, потерявшего дочь, но его поведение считает вызывающим. Теперь супруг певицы Валерии никак не реагирует на выпады в свой адрес со стороны Фриске.

Также продюсер с опаской высказал свое мнение о сестре Жанны Наталье. Напомним, недавно та надела платье покойной, чем вызвала бурную реакцию публики. Пользователи посчитали, что родственница умершей от рака звезды просто копирует ее образ.

В беседе с журналистами Teleprogramma.pro Иосиф Пригожин рассказал, что может представить Наталью Фриске на сцене и не исключает, что у нее есть талант, однако советует ей создать свой образ и песенный репертуар.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о конфликте Пригожина со Шнуровым.