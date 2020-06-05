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Иосиф Пригожин еще некоторое время назад признавался, что во время карантина его отношения с женой стали сложнее. Он даже упоминал о возможном разводе. Сейчас у супругов появилась еще одна причина для ссор. Валерия злится на мужа из-за его скандала с Сергеем Шнуровым.
Певица переживает из-за сложившейся ситуации и осуждает супруга за то, что он ввязался в конфликт с музыкантом из-за материальной помощи артистам в период пандемии.
"Валерия переживает, она злится на меня, считает, что не солидно мне вступать в полемику с этим отребьем", – рассказал Пригожин журналистам.
Конфликт продюсера и лидера группы "Ленинград" начался после интервью, где Пригожин заявил о том, что артисты оказались в бедственном положении, так как возможности выступать у них нет. Шнуров начал язвительно комментировать эти слова в стихотворной форме, после чего мужа Валерии раскритиковали подписчик.
После публичной перепалки певец опубликовал в соцсети сообщения, якобы отправленные продюсером. В них были оскорбления и нецензурная лексика. Сам Пригожин сначала отрицал свое авторство, потом подтвердил, что писал SMS, а сейчас снова утверждает, что не отправлял эти письма, дополняет "Собеседник".
Пригожин подозревает, что автором гневных сообщений мог стать сам Шнуров или пранкеры.
В конфликт Иосифа Пригожина и Сергея Шнурова ввязался и Прохор Шаляпин.
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