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Валерия обозлилась на мужа из-за скандала со Шнуровым

Валерия обозлилась на мужа из-за скандала со Шнуровым
Валерия и Иосиф Пригожин. Фото:Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В семье певицы и продюсера начались проблемы

Иосиф Пригожин еще некоторое время назад признавался, что во время карантина его отношения с женой стали сложнее. Он даже упоминал о возможном разводе. Сейчас у супругов появилась еще одна причина для ссор. Валерия злится на мужа из-за его скандала с Сергеем Шнуровым.

Певица переживает из-за сложившейся ситуации и осуждает супруга за то, что он ввязался в конфликт с музыкантом из-за материальной помощи артистам в период пандемии.

"Валерия переживает, она злится на меня, считает, что не солидно мне вступать в полемику с этим отребьем", – рассказал Пригожин журналистам.

Конфликт продюсера и лидера группы "Ленинград" начался после интервью, где Пригожин заявил о том, что артисты оказались в бедственном положении, так как возможности выступать у них нет. Шнуров начал язвительно комментировать эти слова в стихотворной форме, после чего мужа Валерии раскритиковали подписчик. 

После публичной перепалки певец опубликовал в соцсети сообщения, якобы отправленные продюсером. В них были оскорбления и нецензурная лексика. Сам Пригожин сначала отрицал свое авторство, потом подтвердил, что писал SMS, а сейчас снова утверждает, что не отправлял эти письма, дополняет "Собеседник".

Пригожин подозревает, что автором гневных сообщений мог стать сам Шнуров или пранкеры. 

В конфликт Иосифа Пригожина и Сергея Шнурова ввязался и Прохор Шаляпин. 

Дарья ПЕТРОВА

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