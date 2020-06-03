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"Не возьму": Пригожин после скандал отказался от денег государства

"Не возьму": Пригожин после скандала отказался от денег государства
Иосиф Пригожин. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Муж Валерии намерен помочь другим артистам

Иосиф Пригожин оказался в центре скандала из-за своего высказывания о нуждающихся артистах. Для продюсера даже собрали гуманитарную помощь и предложили организовать сбор денег. Супруг популярной певицы продолжает объяснять свои слова и заявляет, что помощи от государства не возьмет.

Муж Валерии рассказал, что если материальная помощь все же поступит, то он отдаст деньги детскому фонду или артисту, который нуждается в средствах.

Сам продюсер опроверг информацию, что просил деньги, однако не исключает, что это могли сделать его помощники или бухгалтер. Но куда направить средства Пригожин уже знает.

"Ни копейки денег себе не возьму", – заявил он в интервью канала "Кухонный разговор".

Иосиф Пригожин считает, что необходимо создать экстренный фонд для помощи артистам. Продюсер, как пишет РИА ФАН, рассказал о том, что из-за коронавируса пострадал весь шоу-бизнес.

Напомним, слова мужа Валерии вызвали волну критики. Прошелся по знаменитости и Сергей Шнуров. Лидер группы "Ленинград" в стихотворной форме высмеял продюсера и его супругу, после чего получил сообщение от Пригожина с оскорблениями и нецензурной лексикой.

В скандал двух звезд сумел влезть и Прохор Шаляпин. Музыкант полностью поддерживает Шнурова и считает, что помощь необходима работникам хоров и небольших театров, а они первым знаменитостям. 

Дарья ПЕТРОВА

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