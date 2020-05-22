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Певица Валерия опубликовала в социальных сетях кадры, которые сделала французский фотограф. На одном из снимков артистка позировала перед иностранцем в прозрачной кофте, под которой не было нижнего белья. Голову звезды украшала причудливая шляпа.
На других фотографиях Валерия позировала в черном плаще и массивных кожаных ботинках. Поклонники артистки в "Инстаграм" назвали ее образ бунтарским, но очень эффектным.
"Наткнулась случайно на фотосессию, которую делал французский фотограф Tess Feuihade. Вот такой он меня увидел", – добавила жена Пригожина (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).
Пока поклонники и знаменитости писали знаменитости комплименты, другие нашли, к чему придраться. Некоторые считают, что Валерию нельзя сравнивать с француженками, кто-то предположил, что знаменитость очень строга и не дает спуска своего мужу.
"Вам везет! Вы красивая)) но мне кажется и жесткая прям такая! Иосифу спуска не даете! Шаг влево – расстрел", "Ты везде потрясающая", "Ну наконец-то хороший "лук"!!!! стильномодномолодежно", "С настоящей француженкой рядом не лежала", "Великолепная фотосессия! Я восторге от первого образа", "Очень красивая", - высказались комментаторы.
Отношения Валерии с мужем во время карантина осложнились. Продюсер откровенно рассказал, что у них появилось много претензий и обид из-за того, что они проводят много времени вместе. Иосиф Пригожин не исключил, что после окончания карантина и вовсе разойдется с артисткой.
Ранее Валерия предложила свой способ борьбы с коронавирусом.
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