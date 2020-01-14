Наследник певицы снял интимный ролик

В Инстаграм обсуждают видео с Арсением Шульгиным, где он вместе с возлюбленной Лианой Волковой развлекается в бассейне. Сын Валерии держал полуголую девушку на руках, целовал ее перед камерой и трогал за ягодицы.

Интимным видео, выложенным в соцсети, молодой человек хотел поздравить возлюбленную с днем рождения. Не все оказались готовы к такому проявлению чувств на публике. Если в аккаунте девушки комментаторы оставляли только комплименты, то на странице молодого человека не стеснялись критиковать пару.

Некоторые пользователи и вовсе считают, что красотка бросит сына певицы, когда прославится за его счет. "Ща прославится благодаря тебе и кинет) Почему нельзя выбирать не по внешности?", "А мне Аня больше нравилась!", "Она точно с тобой не ради денег?", "Пошло получилось" "Зачем интим показываешь. Ты еще соверши половой акт в клипе. Противно", "Она с тобой из-за денег", – высказали мнения подписчики (орфография и пунктуация авторов сохранены).

Сын Валерии, по его же словам, занимается бизнесом. Недавно с молодым человеком произошло несчастье – несколько раз подряд Арсений Шульгин попадал в ДТП, после одного из которых ему сделали операцию.