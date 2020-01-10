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"С годами только лучше": Валерия похвасталась стройными ногами в мини

"С годами только лучше": Валерия похвасталась стройными ногами в мини
Валерия. Фото: www.globallookpress.com
Жена Иосифа Пригожина показалась в соблазнительном наряде

Валерия показала подписчикам наряд, в котором она снималась в своем последнем клипе. На певице был надет короткий костюм, который едва прикрывал ее ягодицы, и белые сапоги на высоких каблуках.

Поклонники от фигуры 51-летней знаменитости в восторге. Им кажется, что Валерия с годами становится только лучше. Поддерживать тело в идеальной форме артистке удается благодаря правильному питания и ежедневным тренировками – в Инстаграм звезды регулярно появляются ролики из спортивного зала.

Старания Валерия не проходят даром – в социальных сетях поклонники не перестают ей восторгаться.

"Как ангел!", "Как девочка. Ну красатулька, ну хороша собой наша Валерия", "Ну до чего ж красивая женщина!", "Какая прелесть", "Восхищаюсь вами", "Великолепная", "Вечно молодая", "Вечно молодая", "До чего же красивая", "Вы как дорогое вино: с годами только лучше", "Становится все красивее", – расхваливают Валерию в социальных сетях.

До этого Валерия показалась в лифчике и колготках в сетку. 


Дарья ПЕТРОВА

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