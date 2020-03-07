Звезда предложила необычный способ борьбы с эпидемией

Певица Валерия считает, что лучшей защитой от коронавируса станет смех. Об этом сама она заявила в "Инстаграм", сопроводив свое предложение фотографией в необычной маске. Изделие из камней практически полностью закрывало ее лицо, на виду остались только глаза знаменитости.

Подписчики модную маску не оценили. Они начали сравнивать ее с намордником или атрибутом для любовных утех. Многие в социальных сетях считают, что шумиху вокруг коронавируса раздувают специально, а звезды только подливают масла в огонь своими постами о заразе.

"Смех – лучшая защита от коронавируса", – написала Валерия в "Инстаграм".

"Супер маска, она точно от коронавируса? Это вроде по другому называется – БДСМ", "Намордник в стразах. Новый элемент современной женщины?", "Вы похожи на Ганнибала лектора...", "С жиру беситесь", "Подумал, что какое-то кожное заболевание лица", "Ох уж этот кароновирус. Дали нам тему для рассуждения. Вирус создавали не для российской расы", – высказались подписчики в аккаунте звезды.

Короновирус, которым по всему миру заразились более 100 тыс. человек, коснулся и российских знаменитостей. Например, Вера Брежнева отправилась на гастроли за океан в маске. Ведущая "Дома-2" Ксения Бородина не собирается отменять поездку за границу, но средствами защиты уже запаслась.

Актрису Ирину Розанову на вирус COVID-19 проверили прямо в самолете, но симптомов обнаружено не было.