Сын покойного Панина повторил судьбу отца

Сын покойного Панина повторил судьбу отца
Андрей Панин. Фото: Lev Sherstennikov/Russian Look/www.globallookpress.com
Наследник знаменитого актера начал сниматься в кино

После смерти Андрея Панина осталось трое детей, известно о них не так много. Старший сын актера Александр ведет закрытый образ жизни, однако недавно выяснилось, что наследник решил повторить судьбу отца и сняться в кино. Об этом журналистам рассказали на съемочной площадке.

Панин сыграет главную роль в фильме "Недетский дом", который рассказывает о жизни подростков с трудной судьбой. При этом изначально он выбрал профессию, никак не связанную с кино и театром. О 19-летнем сыне актера вспомнила кастинг-директор и пригласила его на пробы. Александра, по словам членов съемочной группы, утвердили в первый же день.

Как рассказали журналистам, Панин четко выполняет все поставленные задачи и ведет себя скромно, несмотря на славу отца. В картине, которая выйдет на экраны уже в следующем году, также играет Иван Охлобыстин. Съемки будут проходить в Москве до конца лета, передает StarHit.

Напомним, что Андрей Панин умер при загадочных обстоятельствах семь лет назад. По одной из версий, знаменитого актера могли убить в его же квартире.

Карина СИРАЗОВА

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