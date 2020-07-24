Артисту вставили металлические пластины

Известному актеру на днях сделали операцию. В ноги Михаила Козакова установили металлические пластины. Сейчас звезда "Папиных дочек" приходит в себя после сложного хирургического вмешательства.

Как рассказал сам Михаил, операцию ему делила шесть часов. Казаков быстро оправился от наркоза, но пока актер страдает от сильных болей. Артист признается, что хирургическое вмешательство прошло успешно и ему необходимо быстрее выздороветь. Дома ждут жена и двое детей – их нужно кормить, пишет "СтарХит".

"Мне в ноги вставили пластины, теперь вот восстанавливаюсь. Боли очень сильные – врагу не пожелаешь, но терплю, что поделать", – уточнил 32-летний актер.

Казаков отметил, что врачи радуются, какими темпами он идет на поправку. Также в больнице Михаила поддерживают его именитые друзья. Недавно приходил Кирилл Емельянов, звонили Лиза Арзамасова и Борис Грачевский. Актер добавил, что очень благодарен всем, кто переживает о его здоровье. У него сейчас "все хорошо", заключил артист.

Стоит отметить, что Казаков с семьей перебрался в Тверь несколько лет назад. Михаил уже давно не похож на своего персонажа Полежайкина из "Папиных дочек". Он значительно похудел и активно занимается спортом.

Напомним, в начале июля стало известно, что артист упал с 12-метровой высоты. Трагедия случилась, когда Казаков пытался запечатлеть красивые виды Твери. В какой-то момент актер слишком увлекся происходящим и не смог удержать равновесие.