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Сегодня свой день рождения отмечает Константин Богомолов. Мужу Ксении Собчак исполнилось 45 лет. В честь юбилея телеведущая опубликовала совместное фото, трогательно поздравив возлюбленного. А вот подписчики блондинки заметили одну неприятную деталь во внешности звезды, которую стали обсуждать в комментариях.
На фото Собчак и Богомолов позируют, стоя в море. Артистка нежно обняла супруга, пока тот снимал их на камеру. Вероятно, кадр был сделан еще до закрытия границ: сейчас супруги проводят время в Москве.
"Спасибо тебе, за вчера и за всегда",
– написала Ксения Собчак (орфография и пунктуация сохранены). В комментариях же обратили внимание на прическу телезвезды. Некоторым подписчикам показалось, что у ведущей начали выпадать волосы:
"Что с волосами", "Совсем лысая", "Лысеет что ли?", "Ужасно. Я тоже заметила".
Остальные же стали обсуждать саму пару. Пока одни писали, что кадр очень нежный, другие критиковали звездных супругов за их поведение: "Мне так нравится ваша пара", "Как трогательно", "Ведете себя как малолетки, хотя вроде люди взрослые".
В честь дня рождения Собчак устроила супругу сюрприз: вечеринку на крыше дома, где он родился. Также телеведущая подготовила небольшой фильм об имениннике.
Ранее Собчак обвинили в пиаре после ситуации с нападением в монастыре.
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