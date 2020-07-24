Ведущая заинтриговала своих поклонников

Вера Сотникова – одна из самых известных ведущих российского телевидения. Рыжеволосая красавица любит делиться подробностями жизни на своей странице в "Инстаграм".

В этот раз актриса выложила не совсем обычный кадр, который сразу же вызвал интерес и удивление у подписчиков. Актриса в розовой толстовке и спортивных штанах сидит в тюремной камере.

"Доигралась!" – подписала фото Сотникова и добавила хэштег "от сумы и от тюрьмы не зарекайся".

Поклонников Веры такая новость повергла в шок: "Что вы такого сделали, Верочка? Боюсь спросить", "Нельзя такую красоту в клетке держать!", "Верочка, а за что закрыли?", "Интрига дня".

Другие фолловеры поспешили отметить, что даже за решеткой ведущая выглядит прекрасно: "Посадили-таки за вечную излучающую красоту и молодость", "Элегантна даже в клетке!", "Потому что нельзя быть красивой такой".

Напомним, что недавно Сотникова призналась, что моральная поддержка Ефремова в эфирах ток-шоу – это ее работа, поскольку за это она получает материальное вознаграждение.