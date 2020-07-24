"Доигралась": Веру Сотникову упекли за решетку

"Доигралась": Веру Сотникову упекли за решетку
Вера Сотникова. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ведущая заинтриговала своих поклонников

Вера Сотникова – одна из самых известных ведущих российского телевидения. Рыжеволосая красавица любит делиться подробностями жизни на своей странице в "Инстаграм". 

В этот раз актриса выложила не совсем обычный кадр, который сразу же вызвал интерес и удивление у подписчиков. Актриса в розовой толстовке и спортивных штанах сидит в тюремной камере. 

"Доигралась!" – подписала фото Сотникова и добавила хэштег "от сумы и от тюрьмы не зарекайся". 


Поклонников Веры такая новость повергла в шок: "Что вы такого сделали, Верочка? Боюсь спросить", "Нельзя такую красоту в клетке держать!", "Верочка, а за что закрыли?", "Интрига дня".

Другие фолловеры поспешили отметить, что даже за решеткой ведущая выглядит прекрасно: "Посадили-таки за вечную излучающую красоту и молодость",  "Элегантна даже в клетке!", "Потому что нельзя быть красивой такой". 

Напомним, что недавно Сотникова призналась, что моральная поддержка Ефремова в эфирах ток-шоу – это ее работа, поскольку за это она получает материальное вознаграждение. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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