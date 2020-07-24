Российская модель выйдет замуж за звезду турецких сериалов

Российская модель выйдет замуж за звезду турецких сериалов
Туан Туналы. Фото: instagram.com/tuantunali
Пара сообщила, что уже начала подготовку к свадьбе

Туан Туналы, который получил известность благодаря съемкам в турецких сериалах, наконец решил сделать предложение русской модели Яне Мазановой. 

Слухи о намерении влюбленных создать семью уже давно обсуждались в СМИ. Как передает издание "Стархит", Туан и Яна вместе уже около года. Актер уверен, что Мазанова – его судьба. В одном из интервью мужчина признался, что уверен в правильности своего решения. 

Дату проведения мероприятия пара пока что держит в секрете. 

Напомним, что избранница Туана Туналы уже несколько лет живет в Стамбуле.  Раньше она работала в модной индустрии, теперь же сама взяла фотоаппарат в руки. Яна часто фотографирует своего будущего мужа, который в начале своей карьеры подрабатывал манекенщиком. 

Напомним, что вчера стало известно, что Анна Седокова выходит замуж за баскетболиста Яниса Тимма. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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