Пара сообщила, что уже начала подготовку к свадьбе

Туан Туналы, который получил известность благодаря съемкам в турецких сериалах, наконец решил сделать предложение русской модели Яне Мазановой.

Слухи о намерении влюбленных создать семью уже давно обсуждались в СМИ. Как передает издание "Стархит", Туан и Яна вместе уже около года. Актер уверен, что Мазанова – его судьба. В одном из интервью мужчина признался, что уверен в правильности своего решения.

Дату проведения мероприятия пара пока что держит в секрете.

Напомним, что избранница Туана Туналы уже несколько лет живет в Стамбуле. Раньше она работала в модной индустрии, теперь же сама взяла фотоаппарат в руки. Яна часто фотографирует своего будущего мужа, который в начале своей карьеры подрабатывал манекенщиком.

Напомним, что вчера стало известно, что Анна Седокова выходит замуж за баскетболиста Яниса Тимма.