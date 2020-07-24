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Туан Туналы, который получил известность благодаря съемкам в турецких сериалах, наконец решил сделать предложение русской модели Яне Мазановой.
Слухи о намерении влюбленных создать семью уже давно обсуждались в СМИ. Как передает издание "Стархит", Туан и Яна вместе уже около года. Актер уверен, что Мазанова – его судьба. В одном из интервью мужчина признался, что уверен в правильности своего решения.
Дату проведения мероприятия пара пока что держит в секрете.
Напомним, что избранница Туана Туналы уже несколько лет живет в Стамбуле. Раньше она работала в модной индустрии, теперь же сама взяла фотоаппарат в руки. Яна часто фотографирует своего будущего мужа, который в начале своей карьеры подрабатывал манекенщиком.
Напомним, что вчера стало известно, что Анна Седокова выходит замуж за баскетболиста Яниса Тимма.
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