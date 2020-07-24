Сын Высоцкого встал на защиту "кошмарного" памятника на могиле отца

Сын Высоцкого встал на защиту "кошмарного" памятника на могиле отца
Владимир Высоцкий. Фото: Vladimir Mekler/Russian Look/www.globallookpress.com
Сценарист заявил, что ему плевать на заявления об "отрезанной голове папы"

Сын легендарного советского барда и актера Владимира Высоцкого, Никита Высоцкий, заявил, что его не заботят слова артиста Станислава Садальского о том, что он "отрезал папе голову". Сценарист считает, что вправе изменить памятник своему отцу.

25 июля 2020 года исполняется 40 лет со дня смерти советского песенника. К годовщине Высоцкий-младший решил поменять голову памятника отцу. Изменения пришлись многим не по вкусу. Ситуацию решил прокомментировать Станислав Садальский, который не одобрил такое решение.

Однако Высоцкий-младший вполне спокойно отреагировал на заявление актера и отметил, что тот пытается "отплясаться" вместе со многими другими. Но памятник нужно было менять, так как скульптура была "идеологически неправильной" – в советские годы, рассказал режиссер, он не мог быть выше 220 сантиметров. Поэтому решили поставить новую голову, а саму фигуру "затонировать в бронзу", благодаря чему памятник стал лучше.

"Садальский – серьезный человек, но мне, честно говоря, на него плевать. А также на его высказывания обо мне и об отце. А вот на могилу отца мне не плевать", – заявил Высоцкий-младший в беседе со Starhit.ru.

Снимок с новым памятником ранее опубликовал журналист Виталий Рувинский. По его словам, критика предыдущей версии памятника была вполне заслуженной.

Высоцкий-младший не так давно заявил, что память о его отце стремятся политизировать. У могилы поэта собирается огромное количество людей, поэтому он уже на протяжении нескольких лет не посещает ее 25 июля. На самом Ваганьковском кладбище, где погребен советский музыкант, похоронены многие родственники Высоцкого, за надгробиями которых Никита также ухаживает.

Егор МАЛКОВ

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