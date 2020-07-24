Близкая знакомая уверена, что злоупотребление алкоголем сильно подорвало здоровье актрисы

Известная актриса Ирина Цывина скоропостижно скончалась в апреле прошлого года. Однако слухи вокруг причин смерти заслуженной артистки России не утихают до сих пор. Подруга покойной знаменитости решила прояснить ситуацию и поделиться своей точкой зрения на произошедшее.

Светлана Лукашова предположила, что причиной всех неудач в жизни Цывиной стал алкоголь. В интервью изданию "Собеседник.ру" она рассказала, что зависимость передалась актрисе от ее матери. Лукашова подчеркнула, что сама актриса никогда не жаловалась на пристрастие ее мамы к алкоголю.

"Она никогда не жаловалась, что мама пьёт. Не помню, чтобы тётя Лиля была выпившей. У них была бедная, но хорошая семья" – вспоминает Светлана.



Подруга звезды предположила, что у вдовы Евгения Евстигнеева была генетическая алкогольная зависимость.

Напомним, что за наследство Ирины Цывиной развернулась самая настоящая война. Сын актрисы уверяет, что на него напали и избили. По его словам, причиной нападения стало наследство.