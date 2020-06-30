Благонравов догадывается, кто покушался на его жизнь

Сын актрисы Ирины Цывиной пострадал из-за наследства. Евгений Благонравов уверяет, что на него напали и избили. По его словам, он догадывается, кто и почему покушался на его жизнь.

Кадры избитого сына артистки появились в программе "Прямой эфир". Благонравов заявил, что на его жизнь покушались из-за имущества матери, которая ушла из жизни год назад.

"На меня только что напали. Я догадываюсь кто это. *** вам, а не наследство, стервятники",

– записал видеообращение сын вдовы Евстигнеева сразу после происшествия.

Звезда сериалов "Кадетство" и "Полицейский с Рублевки" скончалась в апреле 2019 года. У актрисы осталось двое детей - Евгений Благонравов и Зинаида Пусеп. По одной из версий, Цывина умерла не своей смертью, а после похорон началась борьба за имущество, которое оставила артистка.