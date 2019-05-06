За наследство Цывиной развернулась война

Дети вдовы Евстигнеева делят имущество

После смерти Ирины Цывиной остро встал вопрос о ее наследстве. У актрисы есть двое детей от брака с Георгием Пусепом: Евгений и Зинаида. Старший утверждает, что после развода мало общался с отцом и сестрой – так как бывший супруг Цывиной взял девочку себе на воспитание.

А сейчас, несмотря на материальное благосостояние, родственники намерены получить свою часть имущества.

"Зина– папина дочка. Что скажет ей папа, она всегда делает. Она брата не ставит ни во что, если папа сказала делать. Ну, а меня как-то с детства не признал биологический отец. По телефону "люблю-люблю", а на деле…После смерти мамы он позвонил, поддержал, но никак не помог. Сейчас его дико волнует вопрос имущества",

– рассказал Евгений в эфире передачи "Прямой эфир".

Настроен молодой человек решительно: если понадобится, готов решать через суд.

"Я буду искать сильного адвоката и претендовать на свои условия. Потому, что справедливость должна быть, а я ее пока не наблюдаю. Я ее [сестру] не оставлю как бы, сделаю, сколько смогу по справедливости",

– рассказывает старший сын артистки.

Наследство Ирина Цывина оставила немаленькое: 3 больших квартиры, две из них в центре Москвы, хорошую машину и денежные накопления – сообщает Vokrug.tv.

Ирина Цывина познакомилась с Георгием Пусепом на фестивале "Кинотавр". Он предложили ей уехать в США, а уже в Америке выяснилось, что он до сих пор не разведен. Когда актриса забеременела, они узаконили отношения. После рождения дочки в семье начались конфликты, Ирина Цывина затосковала по родине, брак распался.