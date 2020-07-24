Актриса повстречала афериста у водопада Пасть дракона

Актриса Марина Орлова чуть не стала жертвой мошенника, с которым столкнулась во время отдыха в Сочи.

На своей странице в "Инстаграм" Орлова рассказала, что хотела полюбоваться знаменитым водопадом Пасть дракона. Прямо у его подножья актриса повстречала мужчину, который брал с туристов плату в 100 рублей за проход природной достопримечательности.

Артистка добавила, что не стала молча смотреть на деятельность мошенника и рассказала ему, "где раки зимуют". Своих подписчиков Орлова предупредила, чтобы они были внимательными и не попадались на удочку мошенников.

Актрису Марину Орлову называют "последней музой" Задорнова. Они выступали вместе с 2013 года, и юморист всегда очень тепло отзывался об артистке.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, как сейчас живет семья юмориста Михаила Задорнова.