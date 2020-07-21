Несмотря на то, что значительная часть имущества артиста досталась первой его жене, обе супруги сатирика сохранили дружеские отношения после его смерти

Михаилу Задорнову, которого не стало почти три года назад, сегодня могло бы исполниться 72 года. Как живут вдова и единственная дочь после смерти сатирика – в материале "Утро.ру".

Первой женой юмориста стала Велта Калнберзинь – они были знакомы еще с гимназии. Спустя несколько лет после завершения учебы они поженились. В официальном браке супруги были почти 40 лет, а после смерти Задорнов оставил бывшей жене немалую часть своего имущества, выяснилось в программе "Сегодня вечером".

Когда Михаилу Задорнову было 35 лет, он познакомился с Еленой Бомбиной: 19-летняя девушка была концертным администратором. Позже между Еленой и Михаилом вспыхнули чувства, и юморист много лет жил на две семьи, даже когда у них с Бомбиной родилась дочь.

Задорнов и Бомбина поженились, когда его единственной дочери Елене было 16 лет, вспоминала сама девушка, которая недавно опубликовала архивные снимки родителей. По ее словам, юморист любил вторую жену до самой смерти.

Обе супруги Задорнова относились с большим уважением друг другу как при жизни юмориста, так и после. И несмотря на то, что Велте досталась огромная часть имущества, Елена уверяет, что среди них нет обиженных, передает "Аргументы и факты".

"Последней музой" сатирика называли актрису Марину Орлову – о ней стало известно после похорон. Орлова и Задорнов вместе выступали на сцене с 2013 г., и юморист всегда тепло о ней отзывался.

Сейчас Елена Бомбина делает все, чтобы сохранить память о муже. Вдова помогла выпустить книгу о сатирике и, возможно, напишет мемуары сама. Не забывает отца и дочь – девушка, которая сейчас пишет стихотворения, недавно посвятила одно из них Задорнову, опубликовав их совместный снимок.

В день рождения юмориста девушку поддержал коллега отца Сергей Дроботенко. Артист назвал Елену "самым изящным произведением" Михаила и попросил ее не бросать творчество, талант к которому она унаследовала от отца.

Михаил Задорнов умер 10 ноября 2017 г. в возрасте 69 лет. До этого несколько лет сатирик боролся с опухолью мозга. Сегодня, 21 июля, родные и друзья празднуют день рождения артиста.