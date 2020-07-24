Высоцкая показала пьющего Кончаловского

Высоцкая показала пьющего Кончаловского
Юлия Высоцкая с мужем. Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса приготовила для своего мужа коктейль на основе шампанского

Вот уже 4 месяца телеведущая Юлия Высоцкая и ее семья живут на даче, которая располагается на Николиной горе в Подмосковье. Девушка часто выставляет фотографии в социальные сети и делится подробностями загородной жизни. 

Сегодня Юлия решила приготовить для своей семьи простой, но вкусный коктейль Беллини. Об этом она рассказала на своей странице в "Инстаграм". Напиток оценил и муж Высоцкой – актер и режиссер Андрей Кончаловский, который на одном из фото даже прикрыл глаза от удовольствия.

Поклонники звездной пары поспешили осыпать их комплиментами. "Настроение сразу поднимается когда смотрю на Вашу пару! Вы очень гармоничны и приятны!", "Очень нравится Ваша семья! Счастья, здоровья Вам!", "Какие же вы чудесные! Смотришь, и душа радуется!Такая любовь и добро от вас исходят, даже по фотографиям!" – написали в комментариях. 

Другие фолловеры попросили рецепт коктейля, а кто-то даже пошутил: "Выгляни в окошко – налью тебе немножко". 

Напомним, что недавно супруг ведущей раскрыл секрет счастливого брака и рассказал, как сохранить хорошие отношения. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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