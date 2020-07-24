Пытались изнасиловать: Седокова поделилась страшными воспоминаниями

Пытались изнасиловать: Седокова поделилась страшными воспоминаниями
Анна Седокова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/globallookpress.com
В своей новой книге певица рассказала об ужасной ситуации из детства

Певица Анна Седокова представила поклонникам свою новую книгу "Я сильная. Я справлюсь". В ней она рассказала о всех тех сложных ситуациях, которые ей пришлось пройти в жизни. Также Седокова упомянула о том, что ее попытались изнасиловать, когда она была еще совсем маленькой девочкой. 

На своей странице в "Инстаграм" певица рассказала, что, когда ей было семь лет, по ночам к ней приходил мамин друг и пытался ее изнасиловать. Но она смогла это преодолеть.

Также Седокова поведала поклонникам, что у нее бывали времена, когда она бедствовала и буквально нечем было кормить детей. Однако и эти трудности певица преодолела.

Анна Седокова написала книгу с откровенным рассказом о своей жизни и тайнах, чтобы вдохновить своих поклонниц и внушить им, что они сильные и смогут побороть любые жизненные трудности.

"И не важно, что скажут. Следуй за своим сердцем и никому не позволяй разрушить свои мечты, девочка, – написала Седокова. – Я в тебя верю. Ты сильная, ты справишься!"

В комментариях к посту поклонники поблагодарили и поддержали свою любимицу: "Умничка. Будь безгранично счастлива",  "Аня, очень мощно!! Благодарю тебя, за все что ты делаешь! Ты очень вдохновляешь!", "Поздравляю с выходом книги. Вы классная,дарите людям свой свет и любовь", "Очень сильно написано. Мотивирующий пост. Спасибо", "Аня , ты большая молодец ! Процветания в бизнесе и нескончаемого женского счастья".

Ранее сообщалось, что Анна Седокова снова выходит замуж. На днях жених артистки баскетболист Янис Тимма сделал ей предложение руки и сердца.

Александра ЛЕОНИДОВА

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