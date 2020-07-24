Разряженную Сябитову осмеяли из-за "дешевого" платья

Разряженную Сябитову осмеяли из-за "дешевого" платья
Роза Сябитова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Наряд ведущей разочаровал пользователей Сети

Роза Сябитова показала подписчикам свое новое платье. Обновка очень порадовала всероссийскую сваху, однако некоторые подписчики весьма критично отнеслись к посту знаменитости.

Сябитова рассказала, что давно мечта о платье в стиле 60-х годов. Ведущая шоу "Давай поженимся!" выложила на своей странице в "Инстаграм" фото в цветастом наряде, а рядом разместила снимок модели в платье похожего фасона.

"Обожаю одежду в стиле стиляг, особенно платья 50-60-тых годов", – подписала пост знаменитость.

Однако, по мнению некоторые подписчиков, Розе не стоило ставить себя рядом с моделью.

"Роза. Ну, зачем вы выставляете себя на посмешище?! Фотографии этой утонченной прелестной леди и ваше, ну как Небо и Земля. Или как автомобиль "Запорожец" и "Бентли"", "Получилось платье селянки", "Дешевое", – пишут злопыхатели.

Впрочем, многие нашли, что обновка отлично сидит на знаменитости, а сама Сябитова выглядит молодо и свежо.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как Сябитову высмеяли после совета о быстром замужестве. Очередной совет по заключению брака от свахи удивил подписчиков.

Ольга ФЕДОРОВА

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