"Сам по себе": Амаяк Акопян стал затворником

"Сам по себе": Амаяк Акопян стал затворником
Амаяк Акопян. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/
Личная трагедия резко изменила образ жизни иллюзиониста

Известный каждому россиянину фокусник Амаяк Акопян пережил большое горе. Весной у него умерла мама. Артист так и не смог прийти в себя и теперь ведет затворнический образ жизни.

Иллюзионист давно мечтает создать бесплатный театр. Долгие годы он пытался найти поддержку у состоятельных людей, однако обнаружить среди них бескорыстных так и не удалось – никого не заинтересовал проект, который не будет приносить деньги.

Вера фокусника в людей сильно пошатнулась, и он стал замыкаться в себе, пишет "Собеседник". Смерть матери сильно усугубила ситуацию. Сейчас Амаяк Акопян не общается даже с собственным сыном Филиппом, который живет в США. У иллюзиониста есть внучка Александра. Некоторое время артист раздумывал над тем, чтобы тоже уехать в Америку, но этого не случилось.

В итоге он практически перестал общаться со всеми близкими – родные, которые живут в Израиле, тоже отдалились от знаменитого родственника.

"Дети мои сами по себе, а я сам по себе. К великому сожалению, мы не общаемся. Я замкнулся, в свой мир никого не впускаю", – признается иллюзионист.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о трагедии Амаяка Акопяна. 2 марта, в одной из столичных клиник скончалась известная оперная певица Лия Акопян. Амаяк жил вместе с матерью, и они были очень близки – уход родительницы стал серьезным испытанием для артиста.

Ольга ФЕДОРОВА

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