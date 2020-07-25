Рваные раны лица: пострадавшего Гаркалина увезли в больницу

Рваные раны лица: пострадавшего Гаркалина увезли в больницу
Валерий Гаркалин. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Причиной произошедшего стал несчастный случай

Валерий Гаркалин госпитализирован в одну из московских клиник. Народный артист серьезно повредил лицо и голову.

По имеющимся данным, причиной полученных травм стал несчастный случай – знаменитый актер неудачно упал. При падении он ушиб голову и получил несколько рваных ран лица, передает "Пятый канал".

Напомним, в феврале этого года Валерий Гаркалин уже попадал в больницу. Тогда его жизни грозила опасность – состояние знаменитости было тяжелым, и актера положили в реанимацию. Медики диагностировали у артиста двустороннее воспаление легких.

Путь к известности Валерия Гаркалина начался в 1977 г. с эпизодической роли в фильме "Аленький цветочек". Широкую популярность актер получил после участия в таких фильмах и сериалах, как "Ширли-Мырли", "Бедная Саша", "Детки напрокат", "Восьмое марта", "Ландыш серебристый" и "Моя прекрасная няня".

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Россия открывает границы: куда можно полететь

Рейсы запустят с 1 августа

До 52 тысяч рублей в год: россияне могут получить пенсионный налоговый вычет

Максимально можно будет получить 400 тысяч рублей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей