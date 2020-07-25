Причиной произошедшего стал несчастный случай

Валерий Гаркалин госпитализирован в одну из московских клиник. Народный артист серьезно повредил лицо и голову.

По имеющимся данным, причиной полученных травм стал несчастный случай – знаменитый актер неудачно упал. При падении он ушиб голову и получил несколько рваных ран лица, передает "Пятый канал".

Напомним, в феврале этого года Валерий Гаркалин уже попадал в больницу. Тогда его жизни грозила опасность – состояние знаменитости было тяжелым, и актера положили в реанимацию. Медики диагностировали у артиста двустороннее воспаление легких.

Путь к известности Валерия Гаркалина начался в 1977 г. с эпизодической роли в фильме "Аленький цветочек". Широкую популярность актер получил после участия в таких фильмах и сериалах, как "Ширли-Мырли", "Бедная Саша", "Детки напрокат", "Восьмое марта", "Ландыш серебристый" и "Моя прекрасная няня".