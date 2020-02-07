Народный артист попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Валерия Гаркалина доставили в реанимацию с пневмонией. Об этом сообщили в театре, где работал актер.

Гаркалину стало плохо 5 февраля: у него поднялась температура и началась отдышка, артист не мог стоять на ногах. В таком состоянии его обнаружил друг, который сразу вызвал скорую помощь, пишет "Московский комсомолец". В больнице врачи диагностировали у Гаркалина двустороннее воспаление легких и экстренно госпитализировали его, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе ГИТИС.

Дочь артиста Ника Гаркалина рассказала РБК, что ситуация не критическая. Однако, по некоторым данным, сейчас 65-летний актер находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Карьера народного артиста России Валерия Гаркалина началась в 1977 г. с эпизодической роли в фильме "Аленький цветочек". Впоследствии артист стал известен благодаря работам в таких фильмах и сериалах, как "Ширли-Мырли", "Детки напрокат", "Ландыш серебристый" и "Моя прекрасная няня".