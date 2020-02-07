Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Появились подробности госпитализации Гаркалина

Появились подробности госпитализации Гаркалина
Валерий Гаркалин. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Народный артист попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Валерия Гаркалина доставили в реанимацию с пневмонией. Об этом сообщили в театре, где работал актер.

Гаркалину стало плохо 5 февраля: у него поднялась температура и началась отдышка, артист не мог стоять на ногах. В таком состоянии его обнаружил друг, который сразу вызвал скорую помощь, пишет "Московский комсомолец". В больнице врачи диагностировали у Гаркалина двустороннее воспаление легких и экстренно госпитализировали его, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе ГИТИС.

Дочь артиста Ника Гаркалина рассказала РБК, что ситуация не критическая. Однако, по некоторым данным, сейчас 65-летний актер находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Карьера народного артиста России Валерия Гаркалина началась в 1977 г. с эпизодической роли в фильме "Аленький цветочек". Впоследствии артист стал известен благодаря работам в таких фильмах и сериалах, как "Ширли-Мырли", "Детки напрокат", "Ландыш серебристый" и "Моя прекрасная няня".

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Афера века": страдающую Заворотнюк обвинили в обмане

Поклонники звезды сериала "Моя прекрасная няня" теряют терпение

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей