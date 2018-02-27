Звезда театра и кино находится в больнице уже несколько дней

Российский актер Валерий Гаркалин был госпитализирован в Институт скорой помощи имени Склифосовского.

Как сообщает издание "Комсомольская правда", о том, что у артиста начались проблемы со здоровьем, стало известно на гастролях его антрепризного спектакля "Страсть Аполлона". Иркутские зрители, которые пришли, чтобы посмотреть на игру любимого актера, с огорчением узнали, что он попал в больницу. По данным источника, Валерий Борисович вернулся в столицу из-за проблем с легкими.

"Мы очень надеемся, что все в порядке. По-моему, у него случилось воспаление легких. Простыл где-то на гастролях", – приводит "КП" слова коллеги Гаркалина Анатолия Журавлева.

Валерий Борисович служил во многих театрах, снимался в кино, сейчас активно занят в антрепризах. Десять лет назад артист дважды перенес инфаркт.