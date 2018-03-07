Смерть преследует Гаркалина
Уже почти месяц Валерий Гаркалин находится в больнице. Его состояние улучшается, но очень медленно. Между тем актер как-то признался, что смерть уже подбиралась к нему вплотную.
"Я должен был умереть еще десять лет назад. В 2008-м у меня было за год сразу два инфаркта. А потом еще сделали стентирование. Тогда смерть и пришла за мной", – рассказал Гаркалин.
В те страшные дни ему даже пришлось пережить состояние клинической смерти.
"Сердце разорвалось с двух сторон – передняя и задние стенки. А во время стентирования еще и оторвался тромб. Была клиническая смерть. Я даже видел другой мир. Но все же выкарабкался!" – отметил актер.
По словам Гаркалина, это во многом заслуга его супруги. "Жена попросила обменять свою жизнь на мою. И стоило мне вылечиться, как Катя сама сгорела за месяц от рака", – признался он.
После перенесенных потрясений организм мужчины нуждался в более бережном к себе отношении. Но Валерий Гаркалин продолжал работать на износ.
Он долгое время не обращал внимания на простуду и повышенную температуру и в итоге попал в больницу с двусторонним воспалением легких. И до сих пор актер находится в НИИ Склифосовского в отделении эндотоксикозов.
Поклонники желают ему скорейшего выздоровления.
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