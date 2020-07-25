Композитора могут похоронить на Троекуровском кладбище

В случае смерти композитора Юрия Антонова, его тело, скорее всего будет, будет захоронено на Новодевичьем или Троекуровском кладбище.

Именно на там чаще всего хоронят деятелей искусства, удостоенных наивысшего звания "Народный артист". Антонов получил его еще в 1997 году.

Недавно исполнитель хитов "Поверь в мечту" и "Крыша дома твоего" перенес серьезную операцию на ноге. Некоторое время артист не выходил на связь, чем не на шутку обеспокоил коллег по цеху и поклонников. В итоге стало известно, что операция прошла успешно.

Портал Nation News вспоминает об артистах, жизнь которых оборвалась в результате болезни. Известная актриса Любовь Полищук не смогла победить рак и умерла во сне. Она похоронена на Троекуровском кладбище в столице. Народная артистка Вера Глаголева тоже стала жертвой онкологии и захоронена на том же погосте.

Обладателя почетного звания актера Михаила Кокшенова в начале лета похоронилина Новодевичьем кладбище. Там же обрели покой многие его коллеги по званию.

Издание отмечает, что деятелей культуры, удостоившихся звания Народный артист, в основном хоронят либо на Новодевичьем кладбище, либо на Троекуровском.

Ранее "Утро.ру" делилось подробностями операции, которую провели Юрию Антонову. Оказалось, что у певца были серьезные проблемы с коленом, и ситуация требовала экстренного вмешательства.