"Врачи не отпускают домой": Антонов раскрыл подробности операции

"Врачи не отпускают домой": Антонов раскрыл подробности операции
Юрий Антонов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/globallookpress.com
Музыкант пока еще лежит в больничной палате

Не так давно у Юрия Антонова возникли проблемы со здоровьем и ему пришлось перенести срочную операцию на колене. Несколько дней ничего не было известно о том, как прошло хирургическое вмешательство. Но журналистам удалось дозвониться до музыканта и узнать подробности. 

В беседе с "Комсомольской правдой" Антонов рассказал, что коленка давала знать о себе давно и вопрос с ней необходимо было решать срочно и кардинально. Как заявил музыкант, операция была сложной. Но после колено очень сильно болело. Но все прошло очень удачно, и теперь Юрий Антонов идет на поправку.

Однако врачи не выписывают певца домой, он все еще находится в больнице. Антонову предстоит длительная реабилитация. Несмотря на это, добавил музыкант, настроение его улучшается.

Ранее стало известно, что Юрий Антонов попал в больницу. Как выяснили журналисты, у него возникли проблемы с ногой.

Александра ЛЕОНИДОВА

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